В Киеве стартовало торжественное шествие Уважаю Героев ко Дню защитников и защитниц Украины

В Киеве началось шествие ко Дню защитников и защитниц Украины — фото
В парке имени Тараса Шевченко в Киеве в субботу, 28 сентября, началось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины. Праздник будут отмечать 1 октября.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Торжественное шествие в Киеве
Торжественное шествие "Уважаю Героев" организовали семьи павших героев, объединенные инициативой "Сердце наружу". Мероприятие посвящено всем воинам Украины.
"Уважай живых. Помни павших. Борись за пленных", — лозунг участников шествия.
Люди вышли на улицы, чтобы напомнить, какой ценой украинцы борются за свое право на жизнь.
Известно, что шествие закончится на Софийской площади.
Напомним, 26 сентября в Киеве под стенами городской госадминистрации прошел митинг инвесторов компаний "Киевгорстрой" и "Укрстроя". Собрались те, кто ждал квартир, но их жилье до сих пор не достроено.
Также 21 сентября в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных. Мать бойца, который находится в российской неволе, поделилась трогательной историей.
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