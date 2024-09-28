В Киеве стартовало торжественное шествие Уважаю Героев ко Дню защитников и защитниц Украины

Торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве 28 сентября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В парке имени Тараса Шевченко в Киеве в субботу, 28 сентября, началось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины. Праздник будут отмечать 1 октября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Торжественное шествие в Киеве

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Торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве 28 сентября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве 28 сентября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

"Уважай живых. Помни павших. Борись за пленных", — лозунг участников шествия.

Люди вышли на улицы, чтобы напомнить, какой ценой украинцы борются за свое право на жизнь.

Известно, что шествие закончится на Софийской площади.

Торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве 28 сентября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве 28 сентября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, 26 сентября в Киеве под стенами городской госадминистрации прошел митинг инвесторов компаний "Киевгорстрой" и "Укрстроя". Собрались те, кто ждал квартир, но их жилье до сих пор не достроено.

Также 21 сентября в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных. Мать бойца, который находится в российской неволе, поделилась трогательной историей.