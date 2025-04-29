В Киеве будет ремонт на Берестейском и Каховском путепроводах

Ремонтные работы в Киеве. Фото иллюстративное архивное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

КП "Киевавтодормост" сообщило об объявлении тендеров на разработку проектной документации для противоаварийных мероприятий и текущего ремонта двух важных путепроводов. Речь идет об объекте на проспекте Берестейском возле станции метро "Святошин" и на пересечении Броварского проспекта с улицей Митрополита Андрея Шептицкого возле станции метро "Левобережная".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

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Ремонт путепровода на Берестейском в Киеве

Путепровод на проспекте Берестейском, который функционирует с 1985 года, требует ремонта из-за значительного износа конструкций. Инженеры зафиксировали разрушение бетонного слоя, обнажение арматуры и ее сильную коррозию как на балках пролетных строений, так и на опорах.

Сейчас объявлен тендер на подготовку проектной документации для проведения противоаварийного ремонта. В рамках запланированных работ будет восстановлено пролетные строения, опоры, водоотводную систему и откосы. Ориентировочно разработка проекта продлится до полугода.

Что будут ремонтировать на Каховском путепроводе

Второй объект, а именно Каховский путепровод (№2), который был возведен еще в 1964 году, также нуждается в обновлении из-за длительного срока эксплуатации.

В конструкциях зафиксированы аналогичные повреждения: разрушение бетона, коррозию арматуры и повреждения элементов мостового полотна.

Разработка проекта текущего ремонта предусматривает восстановление опор, пролетных строений, полотна и откосов. Ожидается, что подготовка проектной документации займет около трех месяцев.

Подача заявок на участие в тендерах продолжается до 2 мая 2025 года.

Напомним, в метро Киева проведут экспертизу вагонов - на это выделили более 2,4 млн гривен.

Также в столице вандалы недавно повредили стекло на пешеходном мосту.