В Киеве движение на Окружной дороге ограничено до 17 мая: в чем причина
Сегодня, 3 июля, стало известно, что движение на Окружной дороге ограничено из-за начала финального ремонта дорог. Временные неудобства продлятся до 17 июля.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Ограничение движения на Окружной дороге
Отмечается, что финальный этап ремонта на проезжей части продлится до 17 июля. Теперь киевляне и гости столицы будут тратить по 2-3 часа в пути вместо привычных 30-ти.
Пробки на столичных дорогах
Также сообщается о пробках на Троещине в сторону Северного моста из - за ремонтных работ.
Огромную "тянучку" фиксируют и в сторону ВДНХ (со стороны Теремков) из-за ДТП.
Напомним, ранее мы писали, что украинцы в сети возмутились из-за "золотого ремонта" брусчатки в центре Киева . Они считают, что некстати тратить так много средств во время войны на ремонт дорог, и призывают лучше приобрести автомобили на фронт.
Добавим, издание Новини.LIVE побывало на месте дорогостоящего ремонта дорог в Киеве и приготовило фоторепортаж.