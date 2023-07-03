В Киеве движение на Окружной дороге ограничено до 17 мая: в чем причина

Ремонтные работы в Киеве. Фото: Вечерний Киев

Сегодня, 3 июля, стало известно, что движение на Окружной дороге ограничено из-за начала финального ремонта дорог. Временные неудобства продлятся до 17 июля.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Ограничение движения на Окружной дороге

Отмечается, что финальный этап ремонта на проезжей части продлится до 17 июля. Теперь киевляне и гости столицы будут тратить по 2-3 часа в пути вместо привычных 30-ти.

Пробки на столичных дорогах

Также сообщается о пробках на Троещине в сторону Северного моста из - за ремонтных работ.

Огромную "тянучку" фиксируют и в сторону ВДНХ (со стороны Теремков) из-за ДТП.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы в сети возмутились из-за "золотого ремонта" брусчатки в центре Киева . Они считают, что некстати тратить так много средств во время войны на ремонт дорог, и призывают лучше приобрести автомобили на фронт.

Добавим, издание Новини.LIVE побывало на месте дорогостоящего ремонта дорог в Киеве и приготовило фоторепортаж.