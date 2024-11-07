Взрывы в Киеве 7 ноября — фото и видео последствий шахматной атаки

В Киеве "Шахед" попал возле дома и медицинского центра — фото
В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки беспилотниками типа "Шахед", которые они применили в ночь на 7 ноября. В результате падений обломков дрона сгорели два гражданских автомобиля, а также повреждение здания медицинского центра в Соломенском районе.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Взрывы в Киеве 7 ноября
В Соломенском районе в результате падения обломков "Шахеда" загорелись автомобили.
Владелец одного из авто рассказал, что паркует машину во дворе частного дома. В этот момент внутри здания находились две женщины. К счастью, они не пострадали.
Кроме того, разрушение есть и в медицинском учреждении, которое также пострадало от падения обломков беспилотника. Людей успели своевременно вывести из помещения. Жертв и потерпевших нет.
Напомним, сегодня, 7 ноября, в результате атаки РФ по Киеву, обломки "Шахедов" упали в четырех районах столицы. В результате возникли пожары.
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