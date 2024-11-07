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В Киеве "Шахед" попал возле дома и медицинского центра — фото

7 ноября 2024 08:08
Анастасия Постоенко - Редактор
Взрывы в Киеве 7 ноября — фото и видео последствий шахматной атаки
Последствия атаки по Киеву 7 ноября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки беспилотниками типа "Шахед", которые они применили в ночь на 7 ноября. В результате падений обломков дрона сгорели два гражданских автомобиля, а также повреждение здания медицинского центра в Соломенском районе.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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В Соломенском районе в результате падения обломков "Шахеда" загорелись автомобили.

Киев обстрел
Сгоревшие гражданские автомобили. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Соломенский район
Работники ГСЧС обследуют территорию. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
ГСЧС Соломенский район
Работники ГСЧС тушат огонь. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Владелец одного из авто рассказал, что паркует машину во дворе частного дома. В этот момент внутри здания находились две женщины. К счастью, они не пострадали.

Кроме того, разрушение есть и в медицинском учреждении, которое также пострадало от падения обломков беспилотника. Людей успели своевременно вывести из помещения. Жертв и потерпевших нет.

Война Киев
Разрушение медицинского центра. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Дроновая атака на Киев
Повреждение медицинского центра. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, сегодня, 7 ноября, в результате атаки РФ по Киеву, обломки "Шахедов" упали в четырех районах столицы. В результате возникли пожары.

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