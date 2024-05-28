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В Киеве мошенник потратил почти 400 тысяч гривен с чужих карт

28 мая 2024 13:30
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Киеве мошенник потратил почти 400 тысяч гривен с чужих карт
Подозреваемый рассчитывается за электронику в магазине Киева. Фото: Киевская городская прокуратура
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Киеве мужчина с помощью мошеннической схемы получил данные чужих банковских карт. Незаконно полученные средства потратили на телефон и другую технику.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры во вторник, 28 мая.

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По данным правоохранителей, у мужчины были подельники. Они через фишинговые сайты получали доступ к банковским картам.

"Сообщено о подозрении 24-летнему киевлянину, который путем мошенничества расплачивался в торговых сетях Киева картами, данные которых похитили его сообщники", — говорится в сообщении.

В Киеве мошенник потратил почти 400 тысяч гривен с чужих карт
Мужчина покупает электронику на украденные деньги в столичном магазине. Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре рассказали, что онлайн-продавцам в приложение Viber присылали фишинговые ссылки на веб-ресурсы, визуально похожие на настоящий сервис оплаты.

"Чужую банковскую карту подозреваемый добавлял в мобильный платежный сервис GooglePay. Затем с использованием платежного сервиса рассчитывался за iPhone последней модели и электронику в торговых сетях Киева", — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что с января по март 2024 года мужчина расплатился чужими деньгами за телефоны и ноутбук на сумму почти 367 тысяч гривен.

"Купленное он сдавал в ломбард, таким образом получая наличные деньги. Ему сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", — резюмировали правоохранители.

Ранее в Киеве мошенник продал трехкомнатную квартиру на Оболонской набережной, пока ее владелица была в другом городе.

А недавно украинцы начали получать мошеннические сообщения от якобы украинских банков о возможности получить денежную помощь.

Киев
афера
деньги
мошенничество
прокуратура
Криминал
подозрение

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