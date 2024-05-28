У Києві шахрай витратив майже 400 тисяч гривень з чужих карток
У Києві чоловік за допомогою шахрайської схеми отримав дані чужих банківських карток. Незаконно отримані кошти витратив на телефон та іншу техніку.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у вівторок, 28 травня.
Шахрайство через Viber
За даними правоохоронців, у чоловіка були спільники. Вони через фішингові сайти отримували доступ до банківських карток.
"Повідомлено про підозру 24-річному киянину, який шляхом шахрайства розплачувався в торговельних мережах Києва картками, дані яких викрали його спільники", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі розповіли, що онлайн-продавцям у застосунок Viber надсилали фішингові посилання на веб-ресурси, що візуально були схожі на справжній сервіс оплати.
"Чужу банківську картку підозрюваний додавав до мобільного платіжного сервісу GooglePay. Потім з використанням платіжного сервісу розраховувався за iPhone останньої моделі та електроніку в торгівельних мережах Києва", — додали у пресслужбі.
Там зазначили, що з січня по березень 2024 року чоловік розплатився чужими грошима за телефони та ноутбук на суму майже 367 тисяч гривень.
"Куплене він здавав в ломбард, таким чином отримуючи готівку. Йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", — резюмували правоохоронці.
Раніше у Києві шахрай продав трикімнатну квартиру на Оболонській набережній, поки її власниця була в іншому місті.
А нещодавно українці почали отримувати шахрайські повідомлення від нібито українських банків про можливість отримати грошову допомогу.
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