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В Киеве вспыхнул масштабный пожар

9 января 2024 10:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Последствия пожара. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 9 января, на Воскресенском проспекте в Киеве произошел масштабный пожар. Предварительно, пылает заведение питания.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Сначала некоторые СМИ сообщали о том, что на месте якобы горит салон красоты. Впрочем, как выяснилось впоследствии, пожар возник в кафе.

На месте происшествия уже работают спасатели и медики. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Напомним, 5 января в Киевской области произошел масштабный пожар в жилом частном доме. Известно об одном погибшем и одном раненом.

Добавим, в Вышгороде вблизи столицы днем 31 декабря произошел пожар в квартире на 17 этаже. Оказалось, что возгорание вызвал заряжавшийся от розетки повербанк.

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