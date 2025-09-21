Відео
У Києві спалахнула пожежа у торговельному центрі

У Києві спалахнула пожежа у торговельному центрі

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 19:06
Пожежа в Епіцентрі в Києві — відео
Рятівники. Ілюстративне фото: ДСНС

У Києві сьогодні, 21 вересня, сталася пожежа в одному з будівельних гіпермаркетів "Епіцентр". Відвідувачів евакуювали.

Відео з місця подій поширюється у місцевих Telegram-каналах.

У Києві пожежа в "Епіцентрі"

Пожежа спалахнула в гіпермаркеті на Дніпровській набережній. Вогонь почав поширюватися в одному із торговельних залів.

Працівники евакуювали людей із палаючого магазину.

Попередньо офіційної інформації щодо інциденту від представників "Епіцентру" або екстрених служб не надходило.

Київ пожежа ТЦ Епіцентр надзвичайна ситуація
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
