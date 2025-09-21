Пожежа в Епіцентрі в Києві — відео

У Києві спалахнула пожежа у торговельному центрі
У Києві сьогодні, 21 вересня, сталася пожежа в одному з будівельних гіпермаркетів "Епіцентр". Відвідувачів евакуювали.
Відео з місця подій поширюється у місцевих Telegram-каналах.
У Києві пожежа в "Епіцентрі"
Пожежа спалахнула в гіпермаркеті на Дніпровській набережній. Вогонь почав поширюватися в одному із торговельних залів.
Працівники евакуювали людей із палаючого магазину.
Попередньо офіційної інформації щодо інциденту від представників "Епіцентру" або екстрених служб не надходило.
