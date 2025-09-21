Пожежа в Епіцентрі в Києві — відео

Рятівники. Ілюстративне фото: ДСНС

У Києві сьогодні, 21 вересня, сталася пожежа в одному з будівельних гіпермаркетів "Епіцентр". Відвідувачів евакуювали.

Відео з місця подій поширюється у місцевих Telegram-каналах.

Реклама

Читайте також:

У Києві пожежа в "Епіцентрі"

Пожежа спалахнула в гіпермаркеті на Дніпровській набережній. Вогонь почав поширюватися в одному із торговельних залів.

Працівники евакуювали людей із палаючого магазину.

Попередньо офіційної інформації щодо інциденту від представників "Епіцентру" або екстрених служб не надходило.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва сталася масова бійка. Поліція встановлює обставини конфлікту між двома компаніями.

А також ми писали, що мешканцям Києва потрібно підготуватися до атак великими FPV-дронами.