В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме: что известно

Пожар в жилом доме. Фото: полиция Киевщины

Вечером, 9 апреля, в Обуховском районе Киевской области загорелся пожар в жилом доме. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

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Что известно

Как сообщили правоохранители, в полицию поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Гвоздов. Полицейские выясняют обстоятельства возгорания.

"На месте работают полицейские Киевской области и ГСЧС. Детали впоследствии", — говорят в ведомстве.

По предварительным данным, сначала раздался взрыв, а пожар мог возникнуть из-за бытовых обстоятельств.

Напомним, 1 апреля, спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на улице Авиаторы в городе Узин Киевской области. В результате пожара, который возник на последнем этаже пятиэтажного дома, жильцам пришлось покинуть свои квартиры.