Драка между ТЦК и мужчиной в Киеве — что говорят в военкомате

ТЦК и полиция в городе. Иллюстративное фото: 4vlada.com

В сети распространяется видео, где видно драку гражданского мужчины, полицейского и работника территориального центра комплектования. Инцидент произошел, потому что военнообязанный отказался показывать военно-учетные документы и использовал газовый баллончик.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП 18 апреля.

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Драка гражданского, полицейского и работника ТЦК в Киеве

В ТЦК рассказали, что инцидент произошел, поскольку мужчина отказался показать военно-учетные документы и вел себя агрессивно. Впоследствии последний достал газовый баллончик и использовал его против работника ТЦК, чем и провоцировал стычку. В итоге инцидент зафиксировала полиция, а мужчина скрылся с места происшествия "благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе работникам полиции".

Однако его подали в розыск и привлекут к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности ВСУ.

В ведомстве отметили, что согласно действующему законодательству граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ, и предъявлять его по требованию представителей ТЦК.

"Создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП, а также полиции только играет на пользу врагу и помогает подрывать оборону нашего государства. Подразделения Сил обороны, которые выполняют боевые задачи, требуют своевременной замены на позициях, ротаций, отдыха и восстановления морально-психологических и физических сил", — отметили в ТЦК.

Кроме того, там добавили, что это видео провокационное и направлено на дискредитацию мероприятий мобилизационной работы, поскольку не показывает весь конфликт.

Скриншот сообщения Киевского городского ТЦК

Напомним, недавно в Киеве избили ветерана из-за замечания выключить русскую музыку. За дело взялась полиция.

Кроме того, в Киеве произошла драка между мужчинами в военной форме и гражданскими. Есть пострадавшие.