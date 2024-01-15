В Киеве произошла тройная авария — на одном из мостов усложнено движение
Утром 15 января в Киеве произошла тройная авария на мосту Патона. Из-за этого на данном участке усложнено дорожное движение.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Авария на мосту Патона в Киеве
Отмечается, что на мосту Патона столкнулись три автомобиля, один из которых отбросило на раздельные барьеры.
В связи с этим усложнено дорожное движение, автомобили с правого берега частично пропускают по встречной полосе.
"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в обоих направлениях", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, ДТП прошло без серьезных травм для участников.
Напомним, на днях в Днепровском районе Киева произошло ДТП. Там автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места происшествия.
Также в Киеве на таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, наложили штраф. Мужчина должен оплатить 3400 гривен за нарушение закона о языке.
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