У Києві жінка наїхала на пішохода та втекла

Авто, яке скоїло наїзд на пішохода. Фото: патрульна поліція Києва

У вівторок, 9 січня, у Дніпровському районі Києва сталася ДТП. Там автомобіль наїхав на пішохода та втік з місця події.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

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Повідомляється, що патрульні, прибувши на місце події, виявили заявника, який телефонував на лінії 112.

Чоловік розповів, що побачив як автомобіль Skoda наїхав на пішохода та втік. Він також зазначив, що травмовану жінку вже ушпиталили до медичного закладу та зазначив ймовірний напрямок руху авто, яке скоїло аварію.

Поліцейські обстежили прилеглі території та виявили транспортний засіб який, ймовірно, і причетний до автопригоди. Перевірши інформацію, з'ясувалося, що за кермом перебувала 52-річна жінка.

Патрульні доставили її на місце ДТП та передали слідчим, які з'ясовують деталі події.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва вранці, 10 січня, сталася ДТП. Через це був ускладнений дорожній рух на одній з ділянок дороги.

Також у Києві на таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, наклали штраф. Чоловік має сплатити 3 400 гривень за порушення закону про мову.