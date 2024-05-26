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В Киеве произошел пожар на территории памятника архитектуры XVIII века — фото

26 мая 2024 15:13
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Пожар на территории старинного храма в Киеве 25 мая - что известно
Авто ГСЧС на территории Свято-Покровской церкви в Киеве. Фото: ГСЧС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Киеве вечером субботы, 25 мая, произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории старинного храма — Покровской церкви на Подоле, которая является памятником архитектуры XVIII века. Там горел мусор.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве.

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Спасатели тушат пожар на территории Свято-Покровской церкви в Киеве. Фото: ГСЧС

Пожар на территории старинного храма в Киеве — что известно

Очевидцы в 20:53 сообщили в ГСЧС о немалом столбе пламени и дыма рядом со Свято-Покровской церковью по улице Покровской.

На место прибыли пять спасателей, которые за полчаса справились с пожаром. По данным Главного управления ГСЧС, на территории церкви загорелся бытовой мусор.

Огонь охватил площадь 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают правоохранители.

В Киеве произошел пожар на территории памятника архитектуры XVIII века — фото - фото 2
Спасатели тушат пожар на территории Свято-Покровской церкви в Киеве. Фото: ГСЧС

Напомним, в селе Колонщина Киевской области 23 мая произошел взрыв в одном из жилых домов. После этого в помещении произошел пожар, погиб мужчина.

Также мы писали, что 22 мая в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.

Киев
пожар
ГСЧС
церковь
огонь

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