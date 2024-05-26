Пожар на территории старинного храма в Киеве 25 мая - что известно

В Киеве произошел пожар на территории памятника архитектуры XVIII века — фото
В Киеве вечером субботы, 25 мая, произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории старинного храма — Покровской церкви на Подоле, которая является памятником архитектуры XVIII века. Там горел мусор.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве.
Пожар на территории старинного храма в Киеве — что известно
Очевидцы в 20:53 сообщили в ГСЧС о немалом столбе пламени и дыма рядом со Свято-Покровской церковью по улице Покровской.
На место прибыли пять спасателей, которые за полчаса справились с пожаром. По данным Главного управления ГСЧС, на территории церкви загорелся бытовой мусор.
Огонь охватил площадь 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Причину возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, в селе Колонщина Киевской области 23 мая произошел взрыв в одном из жилых домов. После этого в помещении произошел пожар, погиб мужчина.
Также мы писали, что 22 мая в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.
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