Пожар на территории старинного храма в Киеве 25 мая - что известно

Авто ГСЧС на территории Свято-Покровской церкви в Киеве. Фото: ГСЧС

В Киеве вечером субботы, 25 мая, произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории старинного храма — Покровской церкви на Подоле, которая является памятником архитектуры XVIII века. Там горел мусор.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве.

Читайте также:

Спасатели тушат пожар на территории Свято-Покровской церкви в Киеве. Фото: ГСЧС

Пожар на территории старинного храма в Киеве — что известно

Очевидцы в 20:53 сообщили в ГСЧС о немалом столбе пламени и дыма рядом со Свято-Покровской церковью по улице Покровской.

На место прибыли пять спасателей, которые за полчаса справились с пожаром. По данным Главного управления ГСЧС, на территории церкви загорелся бытовой мусор.

Огонь охватил площадь 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Спасатели тушат пожар на территории Свято-Покровской церкви в Киеве. Фото: ГСЧС

Напомним, в селе Колонщина Киевской области 23 мая произошел взрыв в одном из жилых домов. После этого в помещении произошел пожар, погиб мужчина.

Также мы писали, что 22 мая в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.