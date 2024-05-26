Пожежа на території старовинного храму у Києві 25 травня — що відомо

Авто ДСНС на території зі Свято-Покровської церкви у Києві. Фото: ДСНС

У Києві ввечері суботи, 25 травня, сталася пожежа. Вогонь здійнявся на території старовинного храму — Покровської церкви на Подолі, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття. Там горіло сміття.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Києві.

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Рятувальники гасять пожежу на території Свято-Покровської церкви у Києві. Фото: ДСНС

Пожежа на території старовинного храму у Києві — що відомо

Очевидці о 20:53 повідомили у ДСНС про чималий стовп полум’я та диму поруч зі Свято-Покровською церквою, що на вулиці Покровській.

На місце прибули п'ять рятувальників, які за пів години впоралися з пожежею. За даними Головного управління ДСНС, на території церкви загорілось побутове сміття.

Вогонь охопив площу у 20 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Причину займання встановлюють правоохоронці.

Рятувальники гасять пожежу на території Свято-Покровської церкви у Києві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, селі Колонщина Київської області 23 травня стався вибух в одному з житлових будинків. Після цього у помешканні сталася пожежа, загинув чоловік.

Також ми писали, що 22 травня у селі Дитятки Київської області сталася пожежа в приватному житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули троє людей, у тому числі дитина.