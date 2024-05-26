Пожежа на території старовинного храму у Києві 25 травня — що відомо

У Києві сталася пожежа на території пам’ятки архітектури XVIII століття — фото
У Києві ввечері суботи, 25 травня, сталася пожежа. Вогонь здійнявся на території старовинного храму — Покровської церкви на Подолі, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття. Там горіло сміття.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Києві.
Пожежа на території старовинного храму у Києві — що відомо
Очевидці о 20:53 повідомили у ДСНС про чималий стовп полум’я та диму поруч зі Свято-Покровською церквою, що на вулиці Покровській.
На місце прибули п'ять рятувальників, які за пів години впоралися з пожежею. За даними Головного управління ДСНС, на території церкви загорілось побутове сміття.
Вогонь охопив площу у 20 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.
Причину займання встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, селі Колонщина Київської області 23 травня стався вибух в одному з житлових будинків. Після цього у помешканні сталася пожежа, загинув чоловік.
Також ми писали, що 22 травня у селі Дитятки Київської області сталася пожежа в приватному житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули троє людей, у тому числі дитина.
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