В Киеве произошло смертельное ДТП - полиция расследует дело - полиция расследует дело

В Киеве произошло смертельное ДТП — полиция расследует дело
Во вторник, 18 марта, днем, около 14:20, в Голосеевском районе Киева произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель погиб на месте.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что известно об аварии в Киеве
На Столичном шоссе водитель автомобиля Lexus, двигаясь в третьей полосе, потерял контроль над управлением. Машина врезалась в металлический отбойник и перевернулась.
В результате аварии 40-летний водитель погиб на месте, а его 22-летний пассажир получил тяжелые травмы. Медики пытались спасти пострадавшего, однако по дороге в больницу он скончался.
По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
А накануне в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.
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