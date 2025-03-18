В Киеве произошло смертельное ДТП - полиция расследует дело - полиция расследует дело

ДТП в Киеве. Фото: полиция Киева

Во вторник, 18 марта, днем, около 14:20, в Голосеевском районе Киева произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Что известно об аварии в Киеве

На Столичном шоссе водитель автомобиля Lexus, двигаясь в третьей полосе, потерял контроль над управлением. Машина врезалась в металлический отбойник и перевернулась.

Авария в Киеве. Фото: полиция Киева

В результате аварии 40-летний водитель погиб на месте, а его 22-летний пассажир получил тяжелые травмы. Медики пытались спасти пострадавшего, однако по дороге в больницу он скончался.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

А накануне в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Киеве на Музейном переулке на Печерске три автомобиля оказались в провале.