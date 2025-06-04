В Киеве фактически существует юридический и политический Киевсовет - Дмитрий Калько

Член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько. Фото: Вечерний Киев

В Киеве фактически функционируют два городских совета. Один действует в рамках закона, другой ориентируется исключительно на политические интересы.

Об этом сообщил член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько в эфире программы "Киевское время".

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По мнению Калько, формально Киевсовет работает, как того требует закон, однако на практике значительная часть его деятельности подчиняется политическим играм и договоренностям.

"Я как юрист вижу два Киевсовета. Один Киевсовет — в суде... А есть второй Киевсовет — Киевсовет в Киевсовете. Там есть политическая воля, отсутствие политической воли. Там все о политике, там нет закона", — отметил он.

По словам Калько, именно политическая целесообразность часто становится определяющим фактором в принятии решений.

В результате, несмотря на формальное функционирование органа местного самоуправления, многие важные вопросы блокируются не из-за правовых преград, а из-за политических договоренностей.

Напомним, что Геннадий Кривошея, глава общественного совета при КГГА, обратил внимание на отсутствие реального распределения полномочий в столице. Он отметил, что несмотря на заявленную децентрализацию, ключевые рычаги управления остаются сосредоточенными в одном центре.

А 30 мая глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко объявил о назначении новых руководителей в четырех районах Киева. Изменения коснулись Дарницкого, Деснянского, Днепровского и Святошинского районов.