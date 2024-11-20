В Киеве установят больше блокпостов и ограничительных знаков

Военные на блокпосту. Фото: УНИАН

В Киеве установят больше блокпостов, инженерных заграждений и ограничительных знаков. Причиной является проведение учений по безопасности.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram в среду, 20 ноября.

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Учения по безопасности в Киеве

Попко отметил, что в условиях войны, безопасность столицы и защита ее жителей требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, которые обеспечивают оборону.

Учения по безопасности в Киеве. Фото: КГВА

"Поэтому, Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и Национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки", — отметил он.

По его словам, эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.

В рамках учений отрабатываются проверка транспорта и документов, а также проводятся демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Основной целью является совершенствование системы управления, организации и эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности в случае обострения ситуации.

"Такие тренировки в Киеве будут проводиться и в дальнейшем — системно. Они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи — защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз. Поэтому все структуры, силы и ведомства столицы ежедневно работают для защиты Киева и его жителей!" — добавил Попко.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в КГВА рассказали, что за тысячу дней великой войны российские оккупанты выпустили по Киеву более 2 500 единиц ракет и беспилотников.

Также в Киевской области восстановили мост Киев — Иванков — Овруч, разрушенный в начале полномасштабного вторжения.