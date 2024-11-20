В Киеве установят больше блокпостов и ограничительных знаков

В Киеве станет больше блокпостов — какая причина
В Киеве установят больше блокпостов, инженерных заграждений и ограничительных знаков. Причиной является проведение учений по безопасности.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram в среду, 20 ноября.
Учения по безопасности в Киеве
Попко отметил, что в условиях войны, безопасность столицы и защита ее жителей требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, которые обеспечивают оборону.
"Поэтому, Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и Национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки", — отметил он.
По его словам, эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.
В рамках учений отрабатываются проверка транспорта и документов, а также проводятся демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Основной целью является совершенствование системы управления, организации и эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности в случае обострения ситуации.
"Такие тренировки в Киеве будут проводиться и в дальнейшем — системно. Они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи — защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз. Поэтому все структуры, силы и ведомства столицы ежедневно работают для защиты Киева и его жителей!" — добавил Попко.
Напомним, в КГВА рассказали, что за тысячу дней великой войны российские оккупанты выпустили по Киеву более 2 500 единиц ракет и беспилотников.
Также в Киевской области восстановили мост Киев — Иванков — Овруч, разрушенный в начале полномасштабного вторжения.
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