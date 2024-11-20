У Києві встановлять більше блокпостів та обмежувальних знаків

У Києві стане більше блокпостів — яка причина
У Києві встановлять більше блокпостів, інженерних загороджень та обмежувальних знаків. Причиною є проведення безпекових навчань.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram у середу, 20 листопада.
Безпекові навчання у Києві
Попко наголосив, що в умовах війни, безпека столиці та захист її мешканців потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону.
"Тому, Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і Національною поліцією та іншими структурними підрозділами систематично проводять тренування", — зазначив він.
За його словами, ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.
У рамках навчань відпрацьовуються перевірка транспорту і документів, а також проводяться демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Основною метою є вдосконалення системи управління, організації та ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки у разі загострення ситуації.
"Такі тренування в Києві будуть проводитися й надалі — системно. Вони потрібні аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання — захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз. Тому усі структури, сили і відомства столиці щоденно працюють задля захисту Києва та його мешканців!" — додав Попко.
Нагадаємо, у КМВА розповіли, що за тисячу днів великої війни російські окупанти випустили по Києву понад 2 500 одиниць ракет і безпілотників.
Також у Київській області відновили міст Київ — Іванків — Овруч, який був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення.
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