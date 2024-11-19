У Київській області відновили міст до Іванкова

Міст, який відбудували в Київській області. Фото: restoration.gov.ua

У Київській області відбудували міст на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч. Він був зруйнований під час повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні у лютому 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства

відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Новий міст має довжину 132 метри і ширину 12 метрів. Він оснащений двома смугами для руху та двома службовими проходами. На проїжджій частині покладено два шари асфальтобетону.

Міст, який відбудували в Київській області. Фото: restoration.gov.ua

"Для комфортного й безпечного руху облаштовано автономне освітлення, змонтовано оцинковане бар'єрне та перильне огородження, нанесено розмітку та нові дорожні знаки. Укоси та конуси мосту укріплено, а для якісного водовідведення влаштовано локальні очисні споруди", — йдеться у повідомленні.

Будівництво здійснювалося з використанням сучасних технологій, зокрема антикорозійного захисту металевих конструкцій та тонкошарового покриття бетонних елементів.

Новий міст з’єднав Іванків та Київ, забезпечивши надійне транспортне сполучення.

Нагадаємо, поблизу одного з сіл Київської області збудували тимчасовий міст через річку Тетерів, який з’єднав Вишгородський та Бучанський райони.

Також у Києві проводять ремонтні роботи на аварійному мосту Метро. Там облаштовують нове покриття та укріплюють конструкції для забезпечення безпеки руху.