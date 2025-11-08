Отключение света в Киеве 8 ноября — фото, видео

В Киеве произошел блэкаут из-за удара РФ по энергетике — фото
В Киеве в результате российского обстрела большинство потребителей остались без электроснабжения. До конца суток в городе будут действовать графики отключения света.
Редакция Новини.LIVE делится кадрами из столицы.
Блэкаут в Киеве после обстрела РФ
В результате российской атаки на энергетические объекты столицу охватили масштабные отключения света.
Магазины, аптеки, заведения питания и другие учреждения вынуждены работать от генераторов или альтернативных методов питания.
По графикам ДТЭК, киевляне будут оставаться без электроснабжения до девяти часов в сутки.
Сегодня ограничения подачи электроэнергии будут действовать до конца дня. Завтра, по сообщению "Укрэнерго", в большинстве регионов Украины меры ограничения потребления будут продолжаться в течение суток — для населения в пределах 2-4 очередей (ГПВ), а для промышленных потребителей — по графикам ГОП с 00:00 до 23:59.
Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты нанесли удар по Киеву — в результате обстрелов в столице вспыхнули пожары.
А также из-за отсутствия электроснабжения после ударов РФ в Киеве произошел транспортный коллапс.
