Отключение света в Киеве 8 ноября — фото, видео

Блэкаут в Киеве 8 ноября. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в результате российского обстрела большинство потребителей остались без электроснабжения. До конца суток в городе будут действовать графики отключения света.

Редакция Новини.LIVE делится кадрами из столицы.

В результате российской атаки на энергетические объекты столицу охватили масштабные отключения света.

Двор в столичном ЖК без света. Фото: Новини.LIVE

Магазины, аптеки, заведения питания и другие учреждения вынуждены работать от генераторов или альтернативных методов питания.

Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По графикам ДТЭК, киевляне будут оставаться без электроснабжения до девяти часов в сутки.

Подол в Киеве во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ограничения подачи электроэнергии будут действовать до конца дня. Завтра, по сообщению "Укрэнерго", в большинстве регионов Украины меры ограничения потребления будут продолжаться в течение суток — для населения в пределах 2-4 очередей (ГПВ), а для промышленных потребителей — по графикам ГОП с 00:00 до 23:59.

В Киеве нет света. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты нанесли удар по Киеву — в результате обстрелов в столице вспыхнули пожары.

А также из-за отсутствия электроснабжения после ударов РФ в Киеве произошел транспортный коллапс.