Главная Киев В Киеве произошел блэкаут из-за удара РФ по энергетике — фото

В Киеве произошел блэкаут из-за удара РФ по энергетике — фото

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 19:14
обновлено: 19:53
Отключение света в Киеве 8 ноября — фото, видео
Блэкаут в Киеве 8 ноября. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в результате российского обстрела большинство потребителей остались без электроснабжения. До конца суток в городе будут действовать графики отключения света.

Редакция Новини.LIVE делится кадрами из столицы.

Блэкаут в Киеве после обстрела РФ

В результате российской атаки на энергетические объекты столицу охватили масштабные отключения света.

У Києві немає світла - фото
Двор в столичном ЖК без света. Фото: Новини.LIVE

Магазины, аптеки, заведения питания и другие учреждения вынуждены работать от генераторов или альтернативных методов питания.

Блекаут у Києві 8 листопада - фото
Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По графикам ДТЭК, киевляне будут оставаться без электроснабжения до девяти часов в сутки.

Відключення світла у Києві - фото
Подол в Киеве во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ограничения подачи электроэнергии будут действовать до конца дня. Завтра, по сообщению "Укрэнерго", в большинстве регионов Украины меры ограничения потребления будут продолжаться в течение суток — для населения в пределах 2-4 очередей (ГПВ), а для промышленных потребителей — по графикам ГОП с 00:00 до 23:59.

У Києві відключення світла
В Киеве нет света. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты нанесли удар по Киеву — в результате обстрелов в столице вспыхнули пожары.

А также из-за отсутствия электроснабжения после ударов РФ в Киеве произошел транспортный коллапс.

Киев война в Украине отключения света свет блэкаут
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
