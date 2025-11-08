Відключення світла в Києві 8 листопада — фото, відео

У Києві стався блекаут через удар РФ по енергетиці — фото
У Києві внаслідок російського обстрілу більшість споживачів залишилися без електропостачання. До кінця доби у місті будуть діяти графіки відключення світла.
Блекаут у Києві після обстрілу РФ
Унаслідок російської атаки на енергетичні об'єкти столицю охопили масштабні відключення світла.
Магазини, аптеки, заклади харчування та інші установи змушені працювати від генераторів або альтернативних методів живлення.
За графіками ДТЕК, кияни залишатимуться без електропостачання до дев'яти годин на добу.
Сьогодні обмеження подачі електроенергії діятимуть до кінця дня. Завтра, за повідомленням "Укренерго", у більшості регіонів України заходи обмеження споживання триватимуть протягом доби — для населення у межах 2-4 черг (ГПВ), а для промислових споживачів — за графіками ГОП із 00:00 до 23:59.
Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада російські окупанти завдали удару по Києву — внаслідок обстрілу в столиці спалахнули пожежі.
А також через відсутність електропостачання після ударів РФ в Києві стався транспортний колапс.
