Україна
У Києві стався блекаут через удар РФ по енергетиці — фото

У Києві стався блекаут через удар РФ по енергетиці — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 19:14
Оновлено: 19:15
Відключення світла в Києві 8 листопада — фото, відео
Блекаут у Києві 8 листопада. Фото: Новини.LIVE

У Києві внаслідок російського обстрілу більшість споживачів залишилися без електропостачання. До кінця доби у місті будуть діяти графіки відключення світла.

Редакція Новини.LIVE ділиться кадрами зі столиці.

Читайте також:

Блекаут у Києві після обстрілу РФ

Унаслідок російської атаки на енергетичні об'єкти столицю охопили масштабні відключення світла.

У Києві немає світла - фото
Двір у столичному ЖК без світла. Фото: Новини.LIVE

Магазини, аптеки, заклади харчування та інші установи змушені працювати від генераторів або альтернативних методів живлення.

Блекаут у Києві 8 листопада - фото
Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

За графіками ДТЕК, кияни залишатимуться без електропостачання до дев'яти годин на добу.

Відключення світла у Києві - фото
Поділ у Києві під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні обмеження подачі електроенергії діятимуть до кінця дня. Завтра, за повідомленням "Укренерго", у більшості регіонів України заходи обмеження споживання триватимуть протягом доби — для населення у межах 2-4 черг (ГПВ), а для промислових споживачів — за графіками ГОП із 00:00 до 23:59.

У Києві відключення світла
У Києві немає світла. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада російські окупанти завдали удару по Києву — внаслідок обстрілу в столиці спалахнули пожежі.

А також через відсутність електропостачання після ударів РФ в Києві стався транспортний колапс.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
