В Киеве произошел масштабный прорыв магистрали — в части домов отсутствует вода

Потоп в Киеве из-за прорыва магистрали. Фото: скриншот с видео

В Киеве, на бульваре Игоря Шамо, 7, повреждена магистраль. Поэтому в десяти домах города нет водоснабжения.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

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Как известно, сегодня на бульваре Игоря Шамо, 7, в Киеве прорвало магистраль, что привело к отсутствию водоснабжения в десяти домах. Аварийная бригада "Киевводоканала" уже прибыла на место для устранения последствий.

"В настоящее время проезжая часть частично залита водой, но движение транспорта не ограничено. Для выполнения ремонтных работ необходимо разрытие на тротуаре и зеленой зоне", — говорится в сообщении.

Из-за аварийной ситуации нет воды в 10 жилых домах:

бульвар Шамо, 1/5, 3,7,

Русановский бульвар, 4,6,8,8/1,10,12,

улица Энтузиастов, 5/1.

Кроме того, без водоснабжения остается школа на бульваре Шамо, 5, и детские сады: на бульваре Шамо, 9/1, и бульваре Энтузиастов, 5/1. Соответствующие службы уже подвезли в детсады две автоцистерны с питьевой водой.

Напомним, 8 января на улице Оболонской, 31, произошла утечка воды на проезжую часть. В результате этого жители обоих домов, а также поликлиника, оставались без водоснабжения.

Также ранее мы сообщали, что все больше станций метрополитена начинают протекать — вода проникает через трещины на станции "Академгородок". Не исключено, что придется закрыть больше станций на ремонт.