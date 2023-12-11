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В Киеве произошел обвал почвы, есть погибший

11 декабря 2023 15:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве произошел обвал почвы, есть погибший
Ремонтные работы. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 11 декабря, в Киеве произошел обрушение почвы во время ремонтных работ. В результате один мужчина погиб, еще один травмирован.

Об этом сообщает КМВА.

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Трагический инцидент произошел в Печерском районе столицы. Там проходили ремонтные работы опорной стены для удержания грунта, во время которых произошел обвал.

"В результате чего один мужчина погиб и еще один травмирован. Последний госпитализирован в Александровскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по разбору завала.

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Информация об обрушении почвы. Фото: скриншот

Напомним, в октябре этого года произошел обвал Соломенского Ландшафтного Парка. Такое событие возмутило многих жителей столицы. По их словам, произошло это из-за незаконного строительства.

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