В Киеве произошел обвал почвы, есть погибший
В понедельник, 11 декабря, в Киеве произошел обрушение почвы во время ремонтных работ. В результате один мужчина погиб, еще один травмирован.
Об этом сообщает КМВА.
Обвал грунта в Киеве
Трагический инцидент произошел в Печерском районе столицы. Там проходили ремонтные работы опорной стены для удержания грунта, во время которых произошел обвал.
"В результате чего один мужчина погиб и еще один травмирован. Последний госпитализирован в Александровскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются работы по разбору завала.
Напомним, в октябре этого года произошел обвал Соломенского Ландшафтного Парка. Такое событие возмутило многих жителей столицы. По их словам, произошло это из-за незаконного строительства.
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