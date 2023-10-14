У Києві схил парку звалився у будівельний котлован: подробиці НП

Наслідки обвалу парку в Києві. Фото: Реальний Київ\Telegram

Вранці 14 жовтня у Києві стався обвал Солом'янського Ландшафтного Парку. Він разом з тротуаром зсунувся у нещодавно виритий будівельний котлован.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Обвал Ландшафтного парку в Києві

На оприлюднених кадрах можна побачити, як подекуди на поверхні пішохідної частини з'явилися значні тріщини. З іншого боку великий шмат землі відколовся та зсунувся разом з тротуаром донизу.

Територія навколо обвалу загороджена, прохід заборонений.

Наслідки зсуву парку в Києві. Фото: Реальний Київ\Telegram

Наслідки зсуву парку в Києві. Фото: Реальний Київ\Telegram

Наслідки зсуву парку в Києві. Фото: Реальний Київ\Telegram

Нагадаємо, що у суботу, 30 вересня, стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалу Дегтярівського мосту у Києві. Зазначимо, там обрушилися нещодавно встановлені прогони.

Згодом прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом падіння Дегтярівського мосту.