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У Києві схил парку звалився у будівельний котлован: подробиці НП

14 жовтня 2023 09:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві схил парку звалився у будівельний котлован: подробиці НП
Наслідки обвалу парку в Києві. Фото: Реальний Київ\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці 14 жовтня у Києві стався обвал Солом'янського Ландшафтного Парку. Він разом з тротуаром зсунувся у нещодавно виритий будівельний котлован.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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На оприлюднених кадрах можна побачити, як подекуди на поверхні пішохідної частини з'явилися значні тріщини. З іншого боку великий шмат землі відколовся та зсунувся разом з тротуаром донизу. 

Територія навколо обвалу загороджена, прохід заборонений. 

Обвал парку в Києві
Наслідки зсуву парку в Києві. Фото: Реальний Київ\Telegram
Обвал парку в Києві
Наслідки зсуву парку в Києві. Фото: Реальний Київ\Telegram
Обвал парку в Києві
Наслідки зсуву парку в Києві. Фото: Реальний Київ\Telegram

Нагадаємо, що у суботу, 30 вересня, стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалу Дегтярівського мосту у Києві. Зазначимо, там обрушилися нещодавно встановлені прогони.

Згодом прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом падіння Дегтярівського мосту. 

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