В КМДА відреагували на зсув ґрунту в Солом'янському парку: що відомо станом на зараз

Зсув ґрунту у Солом'янському парку столиці. Фото: соцмережі

У Києві вчора, 14 жовтня, стався обвал Солом'янського Ландшафтного Парку. Така подія обурила багатьох жителів столиці. За їхніми словами, сталося це через незаконне будівництво.

У КМДА вже встигли відреагувати на цю ситуацію.

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Хто ліквідує наслідки

В адміністрації повідомили, що наслідки зсуву ґрунту ліквідує за власні кошти компанія, яка проводить будівництво. Спеціального фінансування із міського бюджету на це не будуть виділяти.

"Представники забудовника зобов'язалися усунути наслідки пошкоджень пішохідної частини, відновити благоустрій парку в найкоротший термін власним коштом", — зауважили у повідомленні.

Своєю чергою ТОВ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" і "МІСЬКБУДАЛЬЯНС" відповіли щодо ситуації у Солом'янському ландшафтному парку.

"Наслідки цієї форс-мажорної ситуації будуть усунені. Благоустрій Солом'янського ландшафтного парку буде відновлено та покращено", — запевнив представник ТОВ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Що планують зробити компанії

У компаніях вибачилися за аварійну ситуацію та зобов'язалися:

ліквідувати всі наслідки форс-мажорної ситуації за власні кошти та у якнайшвидші терміни;

забезпечити відкритий та діалоговий підхід до вирішення будь-яких скарг чи зауважень від мешканців району;

продовжувати дотримання всіх вимог щодо якості та безпеки будівництва відповідно до чинного законодавства;

берегти, відновлювати та осучаснювати Солом’янський ландшафтний парк.

Причини обвалу

"Ми розуміємо цінність парків та осередків природи в містах, тому наша задача — збереження території Солом'янського ландшафтного парку, біля якого ведеться будівництво об'єкта. Незважаючи на те, що зведення комплексу виконується в непарковій зоні — на площі, призначеній для будівництва, де раніше розташовувались гаражі та МАФи, воно могло спричинити зсув ґрунту на території парку, близько розташованої до будівництва. Щодо ситуації буде проведене внутрішнє розслідування", — наголосив представник ТОВ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Також директор ТОВ "МІСЬКБУДАЛЬЯНС" додав, що у компанії готові виконати всі необхідні дії за власний кошт, адже розуміють, що будівництво може мати багато труднощів.

"Ми вбачаємо своєю місією не лише створення та покращення житлових умов мешканців нашої країни, для нас важливо зберігати природне середовище навколо. Тому в планах проєкту — покращення благоустрою Солом'янського ландшафтного парку", — зауважив він.

Нагадаємо, Київський крематорій, що знаходиться на Байковому кладовищі, потребує ремонту. Йде третій тиждень після того, як столична влада пообіцяла розпочати роботи.