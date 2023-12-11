У Києві стався обвал грунту, є загиблий

Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У понеділок, 11 грудня, у Києві стався обвал ґрунту під час ремонтних робіт. Внаслідок цього один чоловік загинув, ще один травмований.

Про це повідомляє КМВА.

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Обвал ґрунту в Києві

Зазначається, що трагічний інцидент стався у Печерському районі столиці. Там відбувалися ремонтні роботи опорної стіни для утримання ґрунту, під час яких стався обвал.

"Внаслідок чого один чоловік загинув та ще один травмований. Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні", — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи по розбору завалу.

Інформація про обвал грунту. Фото: скриншот

Нагадаємо, у жовтні цього року стався обвал Солом'янського Ландшафтного Парку. Така подія обурила багатьох жителів столиці. За їхніми словами, сталося це через незаконне будівництво.