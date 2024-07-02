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В Киеве произошел взрыв в жилом комплексе "Республика"

2 июля 2024 22:13
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Киеве произошел взрыв при отключении света
Пожарные ликвидируют возгорание. Фото: ГСЧС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика". Предварительно взорвался генератор или аккумулятор при выключении электричества.

Об этом сообщил общественный деятель Андрей Смолий.

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В столичном жилом квартале "Республика" в Голосеевском районе произошло возгорание, в результате чего огонь охватил террасу одного из домов.

По предварительным данным, пожар произошел в результате взрыва аккумулятора зарядной станции.

По предварительным данным, в квартире могут находиться люди. На одном из видео можно услышать, как мужчина к кому-то окликает.

Кроме того, на террасе можно увидеть людей. Скорее всего, это жильцы дома, поскольку они не принимают никаких мер, чтобы потушить пожар, а ждут пожарных.

Объяснение от ГСЧС

Вечером поступило сообщение о пожаре на бульваре Фаддея Рыльского.

Сообщается, что произошло возгорание утеплителя с распространением пламени на веранду многоэтажки на площади 70 кв. м. Пожарные продолжают тушить пламя.

Всего на месте работает 38 пожарных и 8 единиц пожарно-спасательной техники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

пожарная машина на месте происшествия
Пожарный автомобиль на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что в Голосеевском районе Киева в субботу, 29 июня, горело маршрутное такси. По данным СМИ, это произошло вблизи общежития Национального университета биоресурсов и природопользования.

Напомним, 26 июня в Киеве на рынке "Юность" загорелся масштабный пожар.

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