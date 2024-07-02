В Киеве произошел взрыв при отключении света

В Киеве произошел взрыв в жилом комплексе "Республика"
В Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика". Предварительно взорвался генератор или аккумулятор при выключении электричества.
Об этом сообщил общественный деятель Андрей Смолий.
Взрыв в ЖК "Республика"
В столичном жилом квартале "Республика" в Голосеевском районе произошло возгорание, в результате чего огонь охватил террасу одного из домов.
По предварительным данным, пожар произошел в результате взрыва аккумулятора зарядной станции.
По предварительным данным, в квартире могут находиться люди. На одном из видео можно услышать, как мужчина к кому-то окликает.
Кроме того, на террасе можно увидеть людей. Скорее всего, это жильцы дома, поскольку они не принимают никаких мер, чтобы потушить пожар, а ждут пожарных.
Объяснение от ГСЧС
Вечером поступило сообщение о пожаре на бульваре Фаддея Рыльского.
Сообщается, что произошло возгорание утеплителя с распространением пламени на веранду многоэтажки на площади 70 кв. м. Пожарные продолжают тушить пламя.
Всего на месте работает 38 пожарных и 8 единиц пожарно-спасательной техники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее мы сообщали, что в Голосеевском районе Киева в субботу, 29 июня, горело маршрутное такси. По данным СМИ, это произошло вблизи общежития Национального университета биоресурсов и природопользования.
Напомним, 26 июня в Киеве на рынке "Юность" загорелся масштабный пожар.
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