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Главная Киев В Киеве создадут группы ПВО в громадах для защиты — Ткаченко

В Киеве создадут группы ПВО в громадах для защиты — Ткаченко

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Дата публикации 23 июня 2025 11:09
КМВА запустит подготовку ППО-групп на базе ДФТГ
Военнослужащий ВСУ. Фото: скриншот
Ключові моменти В Киеве будут усиливать ПВО Под завалами дома еще могут быть люди

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о необходимости ускорения действий по усилению обороноспособности столицы. Поэтому в столице могут сформировать добровольческие формирования для противовоздушной обороны.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

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По его словам, в условиях, когда многие украинские семьи имеют близких на фронте, тыл должен быть не менее защищенным, чем передовая.

"У нас почти в каждой семье погибших или пострадавших — родные в Силах обороны. Родные защищают сейчас нас там, далеко от дома, на фронте. Мы должны сохранить людей здесь. Мы должны быть надежным тылом", — сообщил Ткаченко.

В этом контексте он напомнил, что согласно постановлению Кабинета Министров, уже есть все необходимые решения для создания в громадах групп противовоздушной обороны на базе добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ). КГВА уже начала работу в этом направлении.

"Я уже выдал соответствующие поручения на уровне города для формирования и подготовки людей. Мы будем использовать новые технологии и обучать наших людей использовать новые технологии", — добавил Ткаченко.

Под завалами дома еще могут быть люди

Также Тимур Ткаченко добавил, что в Шевченковском районе столицы до сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Вероятно, под завалами может быть три человека.

Напомним, в Шевченковском районе открыли два штаба, где пострадавшие могут получить всю необходимую помощь.

Фотокорреспондент Новини.LIVE показал последствия атак по Киеву.

Киев обстрелы ПВО военнослужащие завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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