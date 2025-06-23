КМВА запустить підготовку ППО-груп на базі ДФТГ

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: скриншот

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про необхідність пришвидшення дій щодо посилення обороноздатності столиці. Відтак в столиці можуть зформувати добровольчі формування для протиповітряної оборони.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

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За його словами, в умовах, коли багато українських родин мають близьких на фронті, тил має бути не менш захищеним, ніж передова.

"У нас майже в кожній родині загиблих чи постраждалих — рідні в Силах оборони. Рідні захищають зараз нас там, далеко від дому, на фронті. Ми маємо зберегти людей тут. Ми маємо бути надійним тилом", — повідомив Ткаченко.

У цьому контексті він нагадав, що згідно з постановою Кабінету Міністрів, уже є всі необхідні рішення для створення в громадах груп протиповітряної оборони на базі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). КМВА вже розпочала роботу в цьому напрямі.

"Я вже видав відповідні доручення на рівні міста для формування і підготовки людей. Ми будемо використовувати нові технології і навчати наших людей використовувати нові технології", — додав Ткаченко.

Під завалами будинку ще можуть бути люди

Також Тимур Ткаченко додав, що у Шевченківському районі столиці досі триває пошуково-рятувальна операція. Ймовірно, під завалами може бути три людини.

Нагадаємо, у Шевченківському районі відкрили два штаби, де постраждалі можуть отримати всю необхідну допомогу.

Фотокореспондент Новини.LIVE показав наслідки атак по Києву.