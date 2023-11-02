В Киеве создадут сквер имени погибшего Героя Украины "Да Винчи"

Погибший Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Фото: Telegram/Виталий Кличко

Сегодня Киевсовет должен рассмотреть и принять решение о создании в Киеве сквера имени погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"). Его планируют построить в Печерском районе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

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"Сквер будет размещаться в Печерском районе столицы на улице Михаила Емельяновича-Павленко. Для этого в течение 30 дней земельные участки будущего сквера должны быть переданы "Киевзеленстрою" с последующим присвоением созданному скверу названия "Сквер Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло", - написал город Киев.

Он отметил, что в приложении "Киев Цифровой" размещение сквера и его наименование поддержали более 20 тыс. киевлян (90% всех опрошенных).

Скриншот сообщения Кличка

Ранее Кличко заявил, что в столице вводится система, которая будет автоматически регулировать систему подачи отопления, в зависимости от погоды. В настоящее время она проходит испытание.