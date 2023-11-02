Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве создадут сквер имени погибшего Героя Украины "Да Винчи" arrow

В Киеве создадут сквер имени погибшего Героя Украины "Да Винчи"

2 ноября 2023 19:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве создадут сквер имени погибшего Героя Украины "Да Винчи"
Погибший Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Фото: Telegram/Виталий Кличко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня Киевсовет должен рассмотреть и принять решение о создании в Киеве сквера имени погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"). Его планируют построить в Печерском районе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

Читайте также:

Сквер имени Героя Украины "Да Винчи"

"Сквер будет размещаться в Печерском районе столицы на улице Михаила Емельяновича-Павленко. Для этого в течение 30 дней земельные участки будущего сквера должны быть переданы "Киевзеленстрою" с последующим присвоением созданному скверу названия "Сквер Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло", - написал город Киев.

Он отметил, что в приложении "Киев Цифровой" размещение сквера и его наименование поддержали более 20 тыс. киевлян (90% всех опрошенных).

null
Скриншот сообщения Кличка

Ранее Кличко заявил, что в столице вводится система, которая будет автоматически регулировать систему подачи отопления, в зависимости от погоды. В настоящее время она проходит испытание.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме