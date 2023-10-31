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В Києві встановлять автоматичну систему регулювання опалення, — Кличко

31 жовтня 2023 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві встановлять автоматичну систему регулювання опалення, — Кличко
Хлопчик гріє руки біля батареї. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Столична влада запроваджує у місті систему, яка буде автоматично регулювати систему подачі опалення, в залежності від погоди. Наразі вона проходить випробовування. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в прямому ефірі телеканалу "Київ24".

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Нова система опалення

За його словами, зараз опалення є майже у всіх будинках та установах столиці, проте воно працює "на мінімальних обертах" через теплу погоду.

Нова система регулювання буде реагувати на погоду та, відповідно, автоматично зменшувати чи збільшувати подачу тепла не тільки у центральній опалювальній системі, а й індивідуально у будинках.

"Зараз до цієї системи вже підключені кілька сотень столичних будинків, і вона автоматично регулює подачу тепла у кожному з них", — заявив Кличко ведучому телеканалу Сергію Смальчуку. 

Нагадаємо, що раніше в студії телеканалу очільник Києва заявив, що окуповані території "уже не Україна". Також міський голова столиці розповів, як діятиме створений при КМДА антикорупційний департамент. 

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