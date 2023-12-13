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В Киеве создали Пункт несокрушимости для пострадавших в результате ракетной атаки

13 декабря 2023 10:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве создали Пункт несокрушимости для пострадавших в результате ракетной атаки
Житель дома, пострадавшего в результате ракетной атаки в Киеве. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Жителей многоэтажки в Днепровском районе Киева временно приютят в Пункте несокрушимости. Как известно, этот жилой дом пострадал больше всего в результате ночной ракетной атаки на столицу.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Где открыли такой пункт

Отмечается, что такой пункт был открыт в находящейся поблизости школе №98.

"Детей, которые учатся в этом учебном заведении, планируют перевести на дистанционную форму обучения", — добавил он.

По его словам, у всех пострадавших будет тепло, горячие напитки, интернет, связь и первая медицинская помощь.

последствия атаки в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Напомним, в результате ночной вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 53. 20 из них, в том числе двух детей госпитализировали.

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