В Киеве создали Пункт несокрушимости для пострадавших в результате ракетной атаки
Жителей многоэтажки в Днепровском районе Киева временно приютят в Пункте несокрушимости. Как известно, этот жилой дом пострадал больше всего в результате ночной ракетной атаки на столицу.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Где открыли такой пункт
Отмечается, что такой пункт был открыт в находящейся поблизости школе №98.
"Детей, которые учатся в этом учебном заведении, планируют перевести на дистанционную форму обучения", — добавил он.
По его словам, у всех пострадавших будет тепло, горячие напитки, интернет, связь и первая медицинская помощь.
Напомним, в результате ночной вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 53. 20 из них, в том числе двух детей госпитализировали.
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