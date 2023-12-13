У Києві створили Пункт незламності для постраждалих внаслідок ракетної атаки
Жителів багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва тимчасово прихистять у Пункті незламності. Як відомо, цей житловий будинок постраждав найбільше внаслідок нічної ракетної атаки на столицю.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Де відкрили такий пункт
Зазначається, що такий пункт було відкрито у школі №98, яка знаходиться поблизу.
"Дітей, які вчаться в цьому навчальному закладі планують перевести на дистанційну форму навчання", — додав він.
За його словами, всі постраждалі будуть мати тепло, гарячі напої, інтернет, зв'язок та першу медичну допомогу.
Нагадаємо, внаслідок нічної ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 53. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували.
Читайте Новини.LIVE!