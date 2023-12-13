У Києві створили Пункт незламності для постраждалих внаслідок ракетної атаки

Житель будинку, який постраждав внаслідок ракетної атаки у Києві. Фото: Reuters

Жителів багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва тимчасово прихистять у Пункті незламності. Як відомо, цей житловий будинок постраждав найбільше внаслідок нічної ракетної атаки на столицю.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Де відкрили такий пункт

Зазначається, що такий пункт було відкрито у школі №98, яка знаходиться поблизу.

"Дітей, які вчаться в цьому навчальному закладі планують перевести на дистанційну форму навчання", — додав він.

За його словами, всі постраждалі будуть мати тепло, гарячі напої, інтернет, зв'язок та першу медичну допомогу.

Скриншот допису з Telegram КМВА

Нагадаємо, внаслідок нічної ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 53. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували.