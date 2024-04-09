В Киеве суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции фуникулера

Подозреваемый в зале суда. Фото: Громадське

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции фуникулера. Накануне ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщило Громадське во вторник, 9 апреля.

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Печерский райсуд Киева приступил к рассмотрению ходатайства о содержании работника Управления государственной охраны под стражей. Его обвиняют в убийстве молодого человека на станции столичного фуникулера.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката о том, что заседание должно быть закрытым. Он объяснял, что подозреваемому якобы угрожают. Так что в дальнейшем журналисты не будут присутствовать в зале.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на фуникулере в воскресенье, 7 апреля, произошел несчастный случай. Один из пассажиров скончался из-за ран, вызванных разбитыми стеклами в транспорте.

В результате смерти молодого парня на киевской фуникулерной станции Государственное бюро расследований инициировало начало уголовного производства. Известно, что нападавший являлся сотрудником правоохранительного ведомства.