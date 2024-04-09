У Києві суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера
Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Напередодні йому повідомили про підозру.
Про це повідомило Громадське у вівторок, 9 квітня.
Нападнику у фунікулері обирають запобіжний захід
Печерський райсуд Києва розпочав розгляд клопотання щодо тримання працівника Управління державної охорони під вартою. Його звинувачують у вбивстві юнака на станції столичного фунікулера.
Суд задовольнив клопотання адвоката про те, що засідання має бути закритим. Він пояснював, що підозрюваному нібито погрожують. Тож надалі журналісти не будуть присутні у залі.
Раніше ми повідомляли, що у Києві на фунікулері в неділю, 7 квітня, стався нещасний випадок. Один із пасажирів помер через рани, спричинені розбитим склом в транспорті.
Внаслідок смерті молодого хлопця на київській фунікулерній станції Державне бюро розслідувань ініціювало початок кримінального провадження. Відомо, що нападник був співробітником правоохоронного відомства.
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