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У Києві суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера

9 квітня 2024 14:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера
Підозрюваний в залі суду. Фото: Громадське
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Напередодні йому повідомили про підозру.

Про це повідомило Громадське у вівторок, 9 квітня. 

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Печерський райсуд Києва розпочав розгляд клопотання щодо тримання працівника Управління державної охорони під вартою. Його звинувачують у вбивстві юнака на станції столичного фунікулера. 

Суд задовольнив клопотання адвоката про те, що засідання має бути закритим. Він пояснював, що підозрюваному нібито погрожують. Тож надалі журналісти не будуть присутні у залі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві на фунікулері в неділю, 7 квітня, стався нещасний випадок. Один із пасажирів помер через рани, спричинені розбитим склом в транспорті.

Внаслідок смерті молодого хлопця на київській фунікулерній станції Державне бюро розслідувань ініціювало початок кримінального провадження. Відомо, що нападник був співробітником правоохоронного відомства.

Київ
суд
вбивство
Україна
злочин

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