В Киеве мужчина оказался в суде из-за покупки водительского удостоверения

Водитель авто. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве судили мужчину за использование поддельного водительского удостоверения. Он купил через Telegram фальшивый документ.

Об этом говорится в приговоре Киево-Святошинского районного суда, пишет Opendatabot.

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Купил фальшивое водительское удостоверение в Telegram

Киево-Святошинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Киевской области, обвиняемого в пособничестве подделке официальных документов и их дальнейшем использовании.

Согласно материалам дела, мужчина заказал поддельное водительское удостоверение через мобильное приложение, используя свои паспортные данные и идентификационный код. За это он заплатил 8 тысяч гривен и получил фальшивый документ через отделение почтовой службы. Поддельное удостоверение он использовал более года, пока его не остановили правоохранители при проверке документов.

Суд признал мужчину виновным в пособничестве изготовлению поддельного документа и его использовании, назначив штраф в размере 1700 гривен. Кроме этого, его обязали оплатить процессуальные расходы на сумму более 3 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве также судили мужчину, который похитил мопед со стоянки и продал его, а также водителя, купившего фиктивное водительское удостоверение и нарушившего правила дорожного движения.