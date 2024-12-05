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У Києві суд покарав чоловіка, який купив права водія у Telegram

5 грудня 2024 08:18
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві чоловік опинився в суді через купівлю посвідчення водія
Водій авто. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили чоловіка за використання підробленого посвідчення водія. Він купив через Telegram фальшивий документ.

Про це йдеться у вироку Києво-Святошинського районного суду, пише Opendatabot.

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Купив фальшиве посвідчення водія у Telegram

Києво-Святошинський районний суд розглянув кримінальну справу щодо мешканця Київської області, якого звинувачували у пособництві підробленню офіційних документів та їх подальшому використанні. 

Згідно з матеріалами справи, чоловік замовив підроблене посвідчення водія через мобільний додаток, використовуючи свої паспортні дані та ідентифікаційний код. За це він заплатив 8 тисяч гривень і отримав фальшивий документ через відділення поштової служби. Підроблене посвідчення він використовував понад рік, поки його не зупинили правоохоронці під час перевірки документів.

Суд визнав чоловіка винним у пособництві виготовленню підробленого документа та його використанні, призначивши штраф у розмірі 1700 гривень. Окрім цього, його зобов'язали сплатити процесуальні витрати на суму понад 3 тисячі гривень. 

Нагадаємо, у Києві також судили чоловіка, який викрав мопед зі стоянки та продав його, а також водія, який купив фіктивне посвідчення водія і порушив правила дорожнього руху. 

суд правосуддя шахрайство водійське посвідчення водії

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