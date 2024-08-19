Николай Тищенко остается под круглосуточным домашним арестом до 23 сентября

В Киеве суд продлил нардепу Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного ареста
В Киеве в понедельник, 19 августа, Печерский районный суд Киева продлил народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения. Он будет находиться под круглосуточным арестом до 23 сентября.
Об этом сообщает Суспільне.
Тищенко продлили меру пресечения
Сегодня в Киеве состоялось очередное слушание по делу нардепа Тищенко, обвиняемого в незаконном лишении свободы военного. Решением суда Тищенко продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 сентября.
Согласно правилам круглосуточного ареста, Николай Тищенко должен сообщать об изменении места жительства. Также ему необходимо воздержать от общения с лицами, которых определил суд.
Кроме того, он должен оставить загранпаспорт и носить электронное средство контроля.
Дело Николая Тищенко
Напомним, что 20 июня мужчины в военной форме, которые оказались охранниками Тищенко , напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.
После этого нардепу сообщили о подозрении за задержание военного против его воли. А во время обысков в его квартире была найдена наличность в разных валютах, расфасованная по пакетам и сумкам.
Теперь дело Тищенко рассматривают в суде. Впервые мера пресечения в виде круглосуточного ареста Тищенко назначена 25 июня этого года.
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