Николай Тищенко остается под круглосуточным домашним арестом до 23 сентября

Народный депутат Николай Тищенко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 19 августа, Печерский районный суд Киева продлил народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения. Он будет находиться под круглосуточным арестом до 23 сентября.

Об этом сообщает Суспільне.

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Тищенко продлили меру пресечения

Сегодня в Киеве состоялось очередное слушание по делу нардепа Тищенко, обвиняемого в незаконном лишении свободы военного. Решением суда Тищенко продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 сентября.

Согласно правилам круглосуточного ареста, Николай Тищенко должен сообщать об изменении места жительства. Также ему необходимо воздержать от общения с лицами, которых определил суд.

Кроме того, он должен оставить загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Дело Николая Тищенко

Напомним, что 20 июня мужчины в военной форме, которые оказались охранниками Тищенко , напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.

После этого нардепу сообщили о подозрении за задержание военного против его воли. А во время обысков в его квартире была найдена наличность в разных валютах, расфасованная по пакетам и сумкам.

Теперь дело Тищенко рассматривают в суде. Впервые мера пресечения в виде круглосуточного ареста Тищенко назначена 25 июня этого года.