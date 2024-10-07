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В Киеве судили мужчину, который украл в магазине три блока сигарет — решение суда

7 октября 2024 08:08
Виктория Козырь - редактор
В Киеве судили мужчину, который во время военного положения совершил вторую кражу
Святошинский райсуд. Фото: пресс-служба суда
Виктория Козырь - редактор

В Киеве житель Черкасской области украл три блока сигарет в одном из магазинов. Это его второе преступление, поэтому суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Киеве уроженец Черкасской области, работающий слесарем-ремонтником, попросил у кассира магазина "Лоток" три блока сигарет и сказал, что оплатит картой. Когда оплата не прошла, он выбежал из помещения и стал убегать. Таким образом он нанес ущерб магазину более чем на 3105 гривен.

Во время суда он признал свою вину в полном объеме и искренне раскаялся. Известно, что это вторая его кража во время военного положения.

Решение суда

Суд решил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы.

Однако, учитывая, что обвиняемый проходил службу в ВСУ и имеет на иждивении мать с инвалидностью второй группы, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Напомним, в Киеве мужчина украл пять упаковок зубной пасты в аптеке "Доброго дня". Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы.

Также мы писали, что в Киеве мужчина пытался украсть товары из магазина "Метро" на сумму 1048 грн, спрятав их в кармане и рюкзаке.

Киев кража магазины тютюн судебные решения

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