В Киеве судили мужчину, который во время военного положения совершил вторую кражу

В Киеве судили мужчину, который украл в магазине три блока сигарет — решение суда
В Киеве житель Черкасской области украл три блока сигарет в одном из магазинов. Это его второе преступление, поэтому суд назначил ему наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В Киеве уроженец Черкасской области, работающий слесарем-ремонтником, попросил у кассира магазина "Лоток" три блока сигарет и сказал, что оплатит картой. Когда оплата не прошла, он выбежал из помещения и стал убегать. Таким образом он нанес ущерб магазину более чем на 3105 гривен.
Во время суда он признал свою вину в полном объеме и искренне раскаялся. Известно, что это вторая его кража во время военного положения.
Решение суда
Суд решил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы.
Однако, учитывая, что обвиняемый проходил службу в ВСУ и имеет на иждивении мать с инвалидностью второй группы, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.
Напомним, в Киеве мужчина украл пять упаковок зубной пасты в аптеке "Доброго дня". Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы.
Также мы писали, что в Киеве мужчина пытался украсть товары из магазина "Метро" на сумму 1048 грн, спрятав их в кармане и рюкзаке.
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