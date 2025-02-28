В Киеве судили продавщицу, которая использовала фальшивые медицинские документы

Продавщица магазина. Иллюстративное фото: freepik

В Киеве судили сотрудницу магазина продовольственных товаров. Она предоставила работодателю поддельную медицинскую книжку и медицинскую карточку.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В сентябре 2022 года женщина начала работать продавцом в магазине и по закону должна была пройти медицинский осмотр и получить медицинскую книжку. Но вместо этого она приобрела фальшивые документы, предоставив неустановленному лицу свои персональные данные и фотографии.

Таким образом, она не только незаконно получила поддельные документы, но и использовала их на работе, нарушив закон.

Во время суда женщина полностью признала свою вину и согласилась на упрощенное рассмотрение дела. Известно, что она ранее не была судима и не состоит на учете у психиатра или нарколога.

Решение суда

Суд признал женщину виновной в подделке и использовании поддельных документов и назначил наказание в виде штрафа 850 гривен. Также ее обязали оплатить судебные издержки в размере 4775 гривен.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который совершил ряд краж аккумуляторов от электросамокатов.

Также в столице признали виновным наркозависимого, который в соцсетях записывал оскорбительные ролики о военных и восхвалял Россию.