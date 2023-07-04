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В Киеве будут судить блогера, оправдывающего агрессию РФ

4 июля 2023 10:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве будут судить блогера, оправдывающего агрессию РФ
Судья. Иллюстративное изображение. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении TikTok-блогера. 46-летнему киевлянину инкриминируют ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, подозреваемый на своей странице в соцсети TikTok распространял для неограниченного круга пользователей видеозаписи, в которых содержались отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

"В своих видеоматериалах подозреваемый пытался снять ответственность с РФ за полномасштабную войну в Украине и обвинял во всем "сатанинскую мафию". При этом блогер призвал всех зрителей контента объединяться и оказывать активное сопротивление украинским правоохранителям", — говорится в сообщении.

 

В Киеве будут судить блогера, оправдывающего агрессию РФ. Aото: Киевская городская прокуратура

Выводы экспертизы и наказание

По заключению судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что высказывания фигуранта дела носят пропагандистский характер.

А также преследуют цель насильственной смены конституционного строя и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Санкция статей предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители задержали "серийного вора" электросамокатов. Также оперативники изъяли у злоумышленника гранату и патроны.

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