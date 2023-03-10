Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow В Киеве будут судить мужчину, который пропагандировал "русский мир" и оправдывал агрессию рф arrow

В Киеве будут судить мужчину, который пропагандировал "русский мир" и оправдывал агрессию рф

10 марта 2023 12:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Против мужчины возбуждено два уголовных производства
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правоохранители передали в суд дело жителя столицы, занимавшегося пропагандой идей "русского мира" через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте". Также его обвиняют в распространении информации о местонахождении подразделений ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Подробности

Как отмечается в сообщении, Киевская городская прокуратура 9 марта направила в суд обвинительный акт в отношении жителя города Киева по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификация лиц, осуществлявших вооруженное агрессию рф против Украины (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, житель столицы, используя запретную в Украине социальную сеть "ВКонтакте", распространял материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины и глорификация ее участников.

"Если его вину будет доказано, мужчине грозит наказание на срок до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — отмечают в прокуратуре.

Кроме того, указанное лицо является обвиняемым в другом уголовном производстве по факту несанкционированного распространения по корыстным мотивам информации о перемещении, движении и расположении ВСУ по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что 58-летний киевлянин получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами. Мужчина корректировал удары армии россии по столице.

Также мужчина из Киевской области был приговорен к 10 годам заключения за сотрудничество с оккупантами во время их захвата населенных пунктов. Фигурант установил контакты с оккупантами и согласился возглавить несколько сел.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:00 Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Одесской области

Новина з відео

13:58В центре столицы Азербайджана устроили стрельбу: первые подробности

Новина з фото

13:52 Windows 11 вскоре избавится от одного из недостатков в программе

Новина з відео

13:50Зеленский прибыл на прощание с "Да Винчи" в Михайловский собор

13:46 Умер актер фильма "Шоссе в никуда", которого подозревали в убийстве второй жены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:41 Стало известно, кто будет возглавлять МАГАТЭ в ближайшие четыре года

13:34 ​​Российский и китайский ВПК продолжают сотрудничество, несмотря на войну и санкции, — СМИ

Новина з відео

13:30 В Одессе каждый сможет почувствовать себя коммунальщиком

13:28 Сунак встретится с Макроном: о чем будут говорить лидеры двух европейских стран

13:25 На Днепропетровщине засудили пару, которая до смерти забила ребенка

Новина з відео

13:58В центре столицы Азербайджана устроили стрельбу: первые подробности

Новина з відео

13:50Зеленский прибыл на прощание с "Да Винчи" в Михайловский собор

Новина з відео

13:30 В Одессе каждый сможет почувствовать себя коммунальщиком

Новина з відео

13:24В Киев прибыла премьер Финляндии

Новина з відео

12:58 Полякова призналась, кто в ее семье говорит по-украински лучше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:13Зеленский показал трогательное видео по случаю Дня Государственного гимна Украины

Новина з відео

11:37 Христина Соловий презентовала клип к саундтреку мультфильма "Мавка. Лесная песня"

Новина з відео

11:12 Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской

Новина з відео

10:30 В Черном море нет ракетоносителей, однако угроза не миновала

Новина з відео

10:17 Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

Актуальное по теме

None 10 Март 13:44

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Одесской области

None 10 Март 13:59

В центре столицы Азербайджана устроили стрельбу: первые подробности

None 10 Март 13:53

Windows 11 вскоре избавится от одного из недостатков в программе

None 10 Март 13:56

Зеленский прибыл на прощание с "Да Винчи" в Михайловский собор

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB