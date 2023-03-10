В Киеве будут судить мужчину, который пропагандировал "русский мир" и оправдывал агрессию рф

Против мужчины возбуждено два уголовных производства

Правоохранители передали в суд дело жителя столицы, занимавшегося пропагандой идей "русского мира" через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте". Также его обвиняют в распространении информации о местонахождении подразделений ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

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Как отмечается в сообщении, Киевская городская прокуратура 9 марта направила в суд обвинительный акт в отношении жителя города Киева по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификация лиц, осуществлявших вооруженное агрессию рф против Украины (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, житель столицы, используя запретную в Украине социальную сеть "ВКонтакте", распространял материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины и глорификация ее участников.

"Если его вину будет доказано, мужчине грозит наказание на срок до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — отмечают в прокуратуре.

Кроме того, указанное лицо является обвиняемым в другом уголовном производстве по факту несанкционированного распространения по корыстным мотивам информации о перемещении, движении и расположении ВСУ по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что 58-летний киевлянин получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами. Мужчина корректировал удары армии россии по столице.

Также мужчина из Киевской области был приговорен к 10 годам заключения за сотрудничество с оккупантами во время их захвата населенных пунктов. Фигурант установил контакты с оккупантами и согласился возглавить несколько сел.