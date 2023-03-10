У Києві судитимуть чоловіка, який пропагував "русскій мір" та виправдовував агресію рф

Проти чоловіка порушені два кримінальні провадження

Правоохоронці передали до суду справу жителя столиці, який займався пропагандою ідей "русского міра" через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте". Також його звинувачують у поширенні інформації про місця розташування підрозділів ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Подробиці

Як зазначається у повідомленні, Київська міська прокуратура 9 береня направила до суду обвинувальний акт відносно мешканця міста Києва за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, мешканець столиці, використовуючи заборонену в Україні соціальну мережу "Вконтакте", поширював матеріали, у яких міститься виправдування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

"У разі доведення його провини чоловіку загрожує покарання на строк до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — зазначають у прокуратурі.

Крім того, вказана особа є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого поширення з корисливих мотивів інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ за ч. 3 ст. 114-2 КК України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 58-річний киянин отримав 15 років за ґратами за співпрацю з окупантами. Чоловік коригував удари армії рф по столиці.

Також чоловіка з Київської області було засуджено до 10 років ув'язнення за співпрацю з окупантами під час їхнього захоплення населених пунктів. Фігурант встановив контакти з окупантами та погодився очолити кілька сіл.