У Києві судитимуть чоловіка, який пропагував "русскій мір" та виправдовував агресію рф
Правоохоронці передали до суду справу жителя столиці, який займався пропагандою ідей "русского міра" через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте". Також його звинувачують у поширенні інформації про місця розташування підрозділів ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.
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Подробиці
Як зазначається у повідомленні, Київська міська прокуратура 9 береня направила до суду обвинувальний акт відносно мешканця міста Києва за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, мешканець столиці, використовуючи заборонену в Україні соціальну мережу "Вконтакте", поширював матеріали, у яких міститься виправдування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.
"У разі доведення його провини чоловіку загрожує покарання на строк до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — зазначають у прокуратурі.
Крім того, вказана особа є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого поширення з корисливих мотивів інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ за ч. 3 ст. 114-2 КК України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 58-річний киянин отримав 15 років за ґратами за співпрацю з окупантами. Чоловік коригував удари армії рф по столиці.
Також чоловіка з Київської області було засуджено до 10 років ув'язнення за співпрацю з окупантами під час їхнього захоплення населених пунктів. Фігурант встановив контакти з окупантами та погодився очолити кілька сіл.