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В Киеве будут судить мужчину, который требовал от 8-летней девочки откровенные видео

24 июня 2024 16:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве будут судить подозреваемого в развращении малолетней — детали
Заседание суда. Иллюстративное фото: ЧНУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Деснянский райсуд Киева будет судить 24-летнего жителя Ровенской области, требовавшего от 8-летней девочки откровенные видео. Его обвинили в хранении детской порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 24 июня.

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Как стало известно, в августе прошлого года обвиняемый через Telegram общался с 8-летней девочкой. Воспользовавшись наивностью и доверчивостью ребенка, просил его   снимать откровенные фото и видео и отправлять ему.

Прокуроры добавляют, что обвиняемый выступал "режиссером" съемок, рассказывая ребенку, что и как делать. Когда об этом узнала мама девочки, то продолжила общение со злоумышленником от имени ребенка, чтобы разоблачить его. Злоумышленник, не зная этого, просил ее отправить еще видео,   и рассказывал, как это сделать так, чтобы ни о чем не узнали родители. Женщина сразу после этого сообщила правоохранителям.  

Когда полицейские осмотрели его телефон, то нашли в нем фото и видео, которые оказались детской порнографией. Злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы.  

суд
Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Напомним, ранее в Киеве осудили мужчину за развращение 7-летнего ребенка, заманившего его домой "помочь с собачкой".

Также под суд пойдет один из столичных чиновников, который нелегально вырубал и вывозил древесину из леса вблизи Чернобыльской атомной электростанции, нанеся ущерб более чем на 240 тысяч гривен.

    

Киев
суд
дети
Украина
развращение
Криминал
преступление

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