В Киеве будут судить подозреваемого в развращении малолетней — детали

Заседание суда. Иллюстративное фото: ЧНУ

Деснянский райсуд Киева будет судить 24-летнего жителя Ровенской области, требовавшего от 8-летней девочки откровенные видео. Его обвинили в хранении детской порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 24 июня.

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Как стало известно, в августе прошлого года обвиняемый через Telegram общался с 8-летней девочкой. Воспользовавшись наивностью и доверчивостью ребенка, просил его снимать откровенные фото и видео и отправлять ему.

Прокуроры добавляют, что обвиняемый выступал "режиссером" съемок, рассказывая ребенку, что и как делать. Когда об этом узнала мама девочки, то продолжила общение со злоумышленником от имени ребенка, чтобы разоблачить его. Злоумышленник, не зная этого, просил ее отправить еще видео, и рассказывал, как это сделать так, чтобы ни о чем не узнали родители. Женщина сразу после этого сообщила правоохранителям.

Когда полицейские осмотрели его телефон, то нашли в нем фото и видео, которые оказались детской порнографией. Злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Напомним, ранее в Киеве осудили мужчину за развращение 7-летнего ребенка, заманившего его домой "помочь с собачкой".

Также под суд пойдет один из столичных чиновников, который нелегально вырубал и вывозил древесину из леса вблизи Чернобыльской атомной электростанции, нанеся ущерб более чем на 240 тысяч гривен.