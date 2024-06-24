У Києві судитимуть підозрюваного у розбещенні малолітньої — деталі

Засідання суду. Ілюстративне фото: ЧНУ

Деснянський райсуд Києва судитиме 24-річного мешканця Рівненської області, який вимагав від 8-річної дівчинки відверті відео. Його звинуватили в зберіганні дитячої порнографії.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

У Києві судитимуть чоловіка, який вимагав відверті відео у дитини

Як стало відомо, торік у серпні обвинувачений через Telegram спілкувався з 8-річною дівчинк ою, скористувавшись наївністю та довірливістю дитини, просив її знімати відверті фото та відео та надсилати йому.

Прокурори додають, що обвинувачений виступав "режисером" зйомо к, розповідаючи дитині що і як робити. Коли про це дізналась мама дівчинки, то продовжила спілкування зі зловмисником від імені дитини, аби викрити його. Зловмисник, не знаючи цього, просив її надіслати ще відео, та розповідав, як це зробити так, щоб ні про що не дізналися батьки. Жінка відразу після цього повідомила правоохоронцям.

Коли поліц ейськ і оглянули його телефон, то знайшли у ньому фото та відео, які були дитячою порнографією. Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, раніше у Києві засудили чоловіка за розбещення 7-річної дитини, який заманив її додому "допомогти з песиком".

Також під суд піде один зі столичних чиновників, який нелегально вирубував та вивозив деревину з лісу поблизу Чорнобильської атомної електростанції, завдавши збитків на понад 240 тисяч гривень.