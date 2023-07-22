В Киеве будут судить главу КП за растрату 35 млн гривен на строительстве Подольского моста

Подольский мост. Фото: Киевская городская прокуратура

Руководство муниципального предприятия, отвечающего за строительство дорожных объектов в Киеве, обвиняется в неправомерных действиях, связанных с Подольским мостом. Руководитель коммунального предприятия может понести ответственность за неэффективное использование средств.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В сообщении говорится, что в ходе строительства моста, соглашение было заключено между муниципальной службой и главным исполнителем. В дальнейшем, главный исполнитель обратился к сторонним компаниям, якобы для аренды спецтехники.

По результатам судебного анализа выяснилось, что расходы на сумму свыше 32 млн гривен не подтверждены документами, хотя были оплачены местным бюджетом. К тому же, были выявлены факты завышения стоимости некоторых работ на мосту, что обошлось бюджету еще в 3 млн гривен.

"Согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, строительные работы на сумму свыше 32 млн гривен документально не подтверждаются, однако были оплачены коммунальным предприятием", — говорится в сообщении.

Подольский мост. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что анонсированное мэром Киева открытие Подольского моста должно состояться через несколько месяцев. Однако заработают лишь небольшие съезды и заезды на мост, которые не будут способствовать переправе на полную мощность.