У Києві судитимуть голову КП за розтрату 35 млн гривень на будівництві Подільського мосту

Подільський міст. Фото: Київська міська прокуратура

Керівництво муніципального підприємства, що відповідає за будівництво дорожніх об'єктів, обвинувачується в неправомірних діях, пов'язаних з Подільським мостом. Керівник комунального підприємства може нести відповідальність за неефективне використання коштів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Будівництво Подільського мосту

У повідомленні йдеться, що в ході будівництва мосту, угода була укладена між муніципальною службою та головним виконавцем. Надалі головний виконавець звернувся до сторонніх компаній, нібито для оренди спецтехніки.

За результатами судового аналізу з'ясувалося, що витрати на суму понад 32 млн гривень не підтверджені документами, хоча були сплачені місцевим бюджетом. До того ж було виявлено факти завищення вартості деяких робіт на мосту, що коштувало бюджету ще 3 млн гривень.

"Згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної експертизи, будівельні роботи на суму понад 32 млн гривень документально не підтверджуються, однак були оплачені комунальним підприємством", — йдеться в повідомленні.

Подільський міст. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що анонсоване мером Києва відкриття Подільського мосту має відбутися за кілька місяців. Однак запрацюють лише невеликі з'їзди та заїзди на міст, які не сприятимуть переправі на повну потужність.