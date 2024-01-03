В Киеве будут судить воров, которые открывали квартиры специальным орудием
В Киеве будут судить двух воров, которые проникли в чужое жилье и ограбили его. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Киева.
В чем обвиняют фигурантов
Сообщается, что еще в начале октября 2022 года правоохранители задержали двух квартирных воров. Они оказались местными жителями — 1969 и 1985 годов рождения.
Злоумышленники, как известно, попали в чужое жилище благодаря специально подготовленным орудиям. После этого они остались в доме до утра, чтобы дождаться окончания комендантского часа. Наутро воры вынесли из дома все украденное имущество: ноутбук, мобильный телефон, обогреватель, зарядные устройства, ювелирные изделия и деньги владельцев.
Злоумышленников задержали
Правоохранителям удалось задержать воров. У них провели обыски по месту жительства и в автомобиле одного из фигурантов, в ходе которых изъяли инструменты для взлома замков, перчатки и другие вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов.
Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве будут судить злоумышленницу, которая выдавала себя за умершее лицо для того, чтобы присвоить квартиру . Ей грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
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