В Киеве будут судить воров, которые открывали квартиры специальным орудием

Взлом квартиры. Фото иллюстративное: flickr.com

В Киеве будут судить двух воров, которые проникли в чужое жилье и ограбили его. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

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В чем обвиняют фигурантов

Сообщается, что еще в начале октября 2022 года правоохранители задержали двух квартирных воров. Они оказались местными жителями — 1969 и 1985 годов рождения.

Злоумышленники, как известно, попали в чужое жилище благодаря специально подготовленным орудиям. После этого они остались в доме до утра, чтобы дождаться окончания комендантского часа. Наутро воры вынесли из дома все украденное имущество: ноутбук, мобильный телефон, обогреватель, зарядные устройства, ювелирные изделия и деньги владельцев.

Злоумышленников задержали

Правоохранителям удалось задержать воров. У них провели обыски по месту жительства и в автомобиле одного из фигурантов, в ходе которых изъяли инструменты для взлома замков, перчатки и другие вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Задержаные злоумышленники. Фото: Национальная полиция

Орудие для взлома квартиры. Фото: Национальная полиция

Украденные средства. Фото: Национальная полиция

Похищенные вещи. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Киеве будут судить злоумышленницу, которая выдавала себя за умершее лицо для того, чтобы присвоить квартиру . Ей грозит лишение свободы сроком до 8 лет.