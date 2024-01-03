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У Києві судитимуть крадіїв, які відмикали квартири спеціальним знаряддям

3 січня 2024 13:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві судитимуть крадіїв, які відмикали квартири спеціальним знаряддям
Зламування квартири. Фото ілюстративне: flickr.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві судитимуть двох крадіїв, які проникли до чужої оселі та пограбували її. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва

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У чому звинувачують фігурантів

Повідомляється, що ще на початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали двох квартирних злодіїв. Вони виявилися місцевими жителями — 1969 та 1985 років народження.

Зловмисники, як відомо, потрапили до чужої оселі завдяки спеціально підготовленим знаряддям. Після цього вони залишились у помешканні до ранку, щоб дочекатись закінчення комендантської години. На ранок злодії винесли з оселі усе викрадене майно: ноутбук, мобільний телефон, обігрівач, зарядні пристрої, ювелірні вироби та гроші власників. 

Зловмисників затримали

Правоохоронцям вдалося затримати крадіїв. У них провели обшуки за місцем проживання та в автомобілі одного з фігурантів, у ході яких вилучили інструменти для злому замків, рукавички та інші речові докази злочинної діяльності фігурантів.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Затримані зловмисники. Фото: Національна поліція
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Знаряддя для злому квартири. Фото: Національна поліція
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Викрадені кошти. Фото: Національна поліція
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Викрадені речі. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Києві судитимуть зловмисницю, яка видавала себе за померлу особу для того, щоб привласнити квартиру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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