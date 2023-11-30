В Киеве будут судить подрядчика, который украл деньги на ремонте укрытий

Люди в укрытии. Фото: LETA

В Киеве будут судить подрядчика, разворовавшего 500 тыс. грн на укрытиях. Известно, что в июле 2022 года он завысил суммы расходов на ремонтные работы, чем и нанес убытки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В Киеве подрядчик разворовал 500 тыс. грн бюджетных средств

Так, в июле 2022 г. госслужащие администрации Голосеевского района столицы подстроили победу в тендере подконтрольному предприятию. Их целью было завладение бюджетными средствами на ремонте укрытий.

По завершению работ подрядчик завысил суммы расходов на ремонтные работы, в результате чего столичный бюджет понес убытки более чем на 500 тыс. грн.

На основании этого прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации. Его обвиняют в завладении бюджетными средствами на капитальном ремонте укрытий и служебном подлоге.

За такое правонарушение подрядчику грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Скриншот поста Киевской городской прокуратуры

Напомним, что в Киеве чиновника разоблачили на получении взятки размером в полмиллиона гривен. Такую сумму он потребовал за асфальтирование подъездной дороги к подъезду в одном из районов дома.

Также мы писали, что в Харькове будут судить инженера коммунального предприятия. Он завладел бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн. грн.